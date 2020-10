Coppia litiga e spunta un coltello: bloccati dai carabinieri

TERNI – Nella prima, venerdì sera, sono intervenuti in via Eugenio Chiesa perché un uomo ha notato una coppia litigare animatamente nel palazzo di fronte. I carabinieri hanno notato la coppia litigare all’interno del cortile condominiale. I due, un uomo ed una donna (colombiana, di 27 anni, già nota alle forze dell’ordine) armata di un coltello, erano in stato di agitazione. Alla vista dei militari la donna cercava di disfarsi dell’arma lanciandola sotto i cassonetti dei rifiuti. Il coltello, recuperato, è stato sequestrato e i militari hanno denunciato la donna per porto ingiustificato di coltello.