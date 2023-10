Coppa Italia, il Perugia supera il Monterosi a Teramo e avanza

TERAMO – Il Perugia accede al prossimo turno della Coppa Italia di serie C. Grande rimonta per la squadra di mister Baldini, scesa in campo oggi pomeriggio (mercoledì 5 ottobre) al Bonolis contro il Monterosi con un ampio turn over. Per scoprire il prossimo avversario, il Grifo dovrà attendere la vincitrice del match di stasera tra Rimini e Gubbio.

Primo tempo

I padroni di casa partono subito forte. Bastano 6’ al Monterosi per andare in vantaggio con Piroli che centra il bersaglio sugli sviluppi di un angolo. La riscossa del Perugia comincia al 13’ con Morichelli che di testa, dopo un tiro dalla bandierina, manda il pallone di un soffio sopra la porta di Rigon. Al quarto d’ora Lisi non azzecca la balistica e la sua conclusione è un nulla di fatto. Qualche istante più tardi, tusci ci riprovano la via del gol con Di Francesco che viene fermato da tre parate consecutive di Abibi. Al 21’ arriva il pareggio del Grifo: con un destro potentissimo Torrasi la butta dove l’estremo dei laziali nulla può. I biancorossi ci prendono gusto ma Lisi al 22’ non riesce a firmare la rete del sorpasso. Al 39’ brividi per il Perugia: la palla entra in porta ma si alza la bandierina di uno degli assistenti del signor Manzo e la realizzazione viene annullata. La partita viene ribaltata completamente in favore della formazione di mister Baldini al 44’. Corner battuto da Lisi, Vulikic colpisce di testa ed è 1-2.

Secondo tempo

Il tris perugino diventa realtà dagli undici metri. All’11’ Lisi si porta sul dischetto e con un destro precisissimo insacca: è 1-3. Al 27’ Seghetti (subentrato a Vazquez) salta tutti ma vede finire sul fondo la sfera. Al 28’ Conti fa la barba al palo della porta biancorossa. Sempre per la squadra di Taurino a sfiorare il gol al 33’ è Mbende. Quando mancano pochi secondi alla fine del tempo regolamentare Morichelli si infortuna e deve cedere il posto per gli ultimi scampoli del match a Viti. Al 46’ ultimo inutile sussulto per il Monterosi con Bittante. Poi è gioia è per i grifon

Il tabellino

MONTEROSI (3-5-2): Rigon; Piroli, Giordani, Sini; Palazzino (40′ st Perrotta), Fantacci, Di Paolantonio (1′ st Parlati), Di Francesco, Di Renzo (22′ st Bittante); Ferreri (1′ st Conti), Vano (190′ st Ekuban). A disp.: Mastrantonio, Cinaglia, Tartaglia, Mbende, Altobelli, Costantino, Frediani, Silipo, Santilli, Glenowski. All.: Taurino.

PERUGIA (4-3-3): Abibi; Paz (13′ st Bozzolan), Morichelli (44’st Viti), Vulikic, Cancellieri; Iannoni (22′ st Giunti), Torrasi, Acella; Cudrig, Vazquez (13′ st Seghetti), Lisi (13′ st Ebnoutalib). A disp.: Furlan, Angella, Bezziccheri, Santoro, Polizzi, Lickunas, Souare. All.: Baldini.

ARBITRO: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata (De Chirico-Peletti, IV ufficiale Barbetti)

MARCATORI: 6′ pt Pirola (M), 21′ pt Torrasi (P), 44′ pt Vulikic (P), 12′ st rig. Lisi (P)

NOTE: giornata soleggiata. Presenti 130 spettatori di cui 51 ospiti. Ammoniti Paz, Iannoni, Vazquez, Piroli, Seghetti