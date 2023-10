Coppa Italia, Gubbio beffato nel recupero: ora sarà Rimini-Perugia

RIMINI- Sarà Rimini-Perugia la sfida del secondo turno di Coppa Italia. I biancorossi umbri avevano battuto il Monterosi, quelli romagnoli hanno superato nel recupero il Gubbio

Il match

Al 22’ cross di Leoncini dalla destra, velo di Ubaldi e Cernigoi nel cuore dell’area gira di destro a botta sicura con palla che colpisce in pieno il legno. Leoncini ci prova al 38′ dal limite con Greco che blocca. Il Gubbio risponde con Chierico a spedire alto da fuori e dopo Frey ci prova dalla destra con palla alta sulla traversa.

La ripresa di apre con le proteste del Rimini per un fallo di Casolari punito col giallo invece che col rosso, poi i romagnoli ci provano al 13’con Marchesi su punizione centrale poco fuori il limite impegna severamente Greco alla respinta.

Poi più nulla fino alla doccia gelata per il Gubbio che al 5′ di recupero pensava già ai supplementari: palla recuperata sulla trequarti destra, Iacoponi va in fuga e mette sull’altro fronte dove Morra batte in diagonale Greco.

Il tabellino

RIMINI (3-5-2): Passador; Tofanari, Gorelli, Pietrangeli (46’ st. Lepri); Iacoponi, Marchesi (34’st. Megelaitis), Leoncini (25’ st. Langella), Lombardi, Acampa; Ubaldi (25’ st. Selvini), Cernigoi (34’ st. Morra). A disp. Colombo, Capanni, Stanga, Accursi, Cherubini, Megelaitis, Bouabre, Didio, Rosini. All. Raimondi.

GUBBIO (4-4-2): Greco; Corsinelli, Tozzuolo, Signorini (1’ st. Mercadante), Dimarco; Frey (46’ st. Spina), Casolari (46’st. Mercati), Chierico, Rosaia (1’ st. Bulevardi); Montevago (39’ st. Di Massimo), Galeandro. A disp. Vettore, Udoh, Guerrini, Di Gianni, Portanova. All. Braglia.

ARBITRO: Ursini di Pescara (assistenti:Jorgji di Albano Laziale-Benestante di Aprilia)

MARCATORI: 50’ st.Morra.

NOTE Spettatori: 800 circa Ammoniti: Rosaia, Cernigoi, Casolari, Di Marco, Gorelli, Selvini. Calci d’angolo 0-2. Recupero: 1’pt.;5 st.