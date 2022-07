Coppa Italia, ecco quando giocheranno Perugia e Ternana (e dove vederle)

La Lega di serie B ha definito date ed orari dei trentaduesimi di coppa Italia, che saranno tutti trasmessi sulle reti Mediaset, esclusiviste del torneo. Il Perugia aprirà il turno, venerdì 5 agosto alle 17.45 a Cagliari. La Ternana giocherà invece lunedì 8 alle 21, in casa della Cremonese (o in campo neutro se lo Zini sarà ancora in ristrutturazione). Entrambe saranno in diretta sul 20. Ecco il programma definitivo:

Venerdì 5 agosto

Cagliari-Perugia ore 17.45 Canale 20

Udinese- vincente Sutirol-Feralpisalò ore 18 Italia 1

Lecce-Cittadella ore 21 Canale 20

Sampdoria-Reggina ore 21.15 Italia 1

Sabato 6 agosto:

Pisa-Brescia ore 17.45 Canale 20

Spezia-Como ore 18 Italia 1

Empoli-Spal ore 21 Canale 20

Torino- vincente Palermo-Reggiana ore 21-15 Italia 1

Domenica 7 agosto:

Venezia-Ascoli ore 17.45 Canale 20

Hellas Verona-vincente Bari-Padova ore 18 Italia 1

Salernitana-Parma ore 21 Canale 20

Monza-Frosione ore 21.15 Italia 1

Lunedi 8 agosto:

Genoa-Benevento ore 17.45 Canale 20

Sassuolo-vincente Modena-Catanzaro ore 18 Italia 1

Cremonese-Ternana ore 21 Canale 20

Bologna-Cosenza ore 21.15 Italia 1