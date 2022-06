Coppa Italia, ecco il tabellone: Perugia a Cagliari, Ternana a Cremona

Ufficializzato il tabellone della Coppa Italia 2022-23, che vedrà ovviamente impegnate anche Perugia e Ternana.

Entrambe le formazioni partiranno dal primo turno (data ancora da definire) e tutte le partite fino alla semifinale verranno disputata in gara secca, per le prime due gare sul campo della squadra col coefficiente più basso.

Proprio questo coefficiente, determinato dal campionato, dalla posizione di classifica e da una serie di altri fattori, è servito a stabilire il tabellone. Il Perugia (28), partirà nei trentaduesimi a Cagliari per poi in caso di vittoria sfidare in trasferta la vincente di Bologna-Cosenza. Agli ottavi di finale c’è la Lazio, eventualmente al Curi.

La Ternana (30) se la vedrà allo stadio Giovanni Zini contro la Cremonese neopromossa in serie A (e dunque quasi certamente con l’ex tecnico del Grifo Alvini). In caso di passaggio del turno ci sarà, al Mapei Stadium, la vincente fra Sassuolo e la qualificata del turno preliminare che opporrà il Modena neopromosso in B ad una formazione di serie C (ufficialmente il campionato non è ancora finito perchè c’è da assegnare un posto in con la doppia finale Padova-Palermo).

In caso di ulteriore passaggio del turno, i rossoverdi giocherebbero al San Paolo di Napoli contro la formazione di Spalletti.