Coppa Italia amara per il Grifo, Rimini avanti col tifernate Capanni fa volare

RIMINI – Niente da fare per il Perugia. La formazione di Baldini cade di misura al Neri di Rimini contro i padroni di casa nella gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di serie C, venendo così eliminati dalla competizioni. Decide tutto la rete realizzata all’8’ del primo tempo dal tifernate Capanni. Ora testa solo ed esclusivamente al campionato.

Primo tempo

Passano solo 8’ e i padroni di casa vanno in vantaggio: Capanni fa partire un sinistro dal limite e per Abibi non c’è niente da fare. Al quarto d’ora ci prova Selvini ma l’estremo perugino scaccia il pericolo. Quando è il 35’ Iannoni fa partire un centrale che viene catturato da Colombo. Ancora una volta è il centrocampista romano in forza ai grifoni a cercare la via del pari con un’incornata che vola di poco sopra la traversa avversaria. Al 45’ si va all’intervallo senza recupero.

Secondo tempo

Al ritorno sul campo Giunti prende il posto di Iannoni nella formazione di Baldini. Nel Rimini fuori Selvini e dentro Ubaldi. Abibi è attento al 52’. Tentativo di Torrasi dalla lunga al 53’ e nulla di fatto. Poco dopo Lisi serve Cancellieri che trova Colombo pronto a salvare in corner. Due cambi a testa su entrambi i fronti. Per i locali, al 54’, escono al Langella e Lombardi ed entrano Leoncini e Delcarro; Ricci e Cudrig in panchina e sul manto verde Matos e Lomangino nel Grifo. Al 61’ è Giunti che cerca di buttarla in rete ma l’estremo dei romagnoli devia in angolo. Fuori Acella al 66’ e dentro Ebnoutalib. Al 68’ fendente di Matos dal limite; la difesa riminese neutralizza. Ultimo assalto casalingo all’82’ con Lamesta che manda di un soffio a lato. Tre minuti di recupero e al 93’ viene messa fine alle ostilità.

Il tabellino

RIMINI (4-3-3): Colombo; Stanga, Gorelli, Lepri, Semeraro (36’st Lamesta); Rosini, Langella (12’st Leoncini), Lombardi (12’st Delcarro); Iacoponi, Selvini (1’st Ubaldi), Capanni (28’st Megelaitis). A disp. Passador, Colombi, Pietrangeli, Morra, Cernigoi, Gigli, Accursi, Cherubini, Bouabre, Acampa. All. Troise.

PERUGIA (4-3-3) Abibi; Mezzoni, Morichelli (42’st Pa), Souare, Cancellieri; Acella (21’st Ebnoutalib), Torrasi, Iannoni (1’st Giunti); Cudrig (13’st Lomangino), Ricci (13’st Matos), Lisi. A disp. Furlan, Bezziccheri, Bozzolan, Viti, Patrignani. All. Baldini.ARBITRO: Valerio Vogliacco di Bari (Daniele Sbardella di Belluno – Giuseppe Romaniello di Napoli) IV UFFICIALE: Enrico Eremitaggio di Ancona

RETI: 8′ pt Capanni

NOTE: serata mite. Presenti 561 spettatori (di cui 52 tifosi ospiti).