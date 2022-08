Coppa Italia, al Perugia non basta una grande prova: il turno lo passa il Cagliari (3-2)

CAGLIARI-PERUGIA 3-2 (1-1)

CAGLIARI (4-3-3): 1 Radunovic, 99 Di Pardo (1′ st 28 Zappa), 3 Goldaniga, 15 Altare, 33 Obert (28′ st 16 Carboni), 23 Lella (28′ st 14 Deiola), 10 Viola, 29 Makoumbou, 20 Pereiro (15′ st 9 Lapadula), 30 Pavoletti (40′ st 39 Kourfalidis), 77 Luvumbo. A disp.: 18 Aresti (GK), 22 Ciocci (GK), 26 Boccia, 2 Palomba, 21 Cavuoti, 24 Faragò, 27 Tramoni. All. Liverani.

PERUGIA (3-5-1-1): 1 Gori, 15 Dell’Orco, 6 Vulikic (36′ st 14 Angori), 97 Sgarbi, 3 Righetti (20′ st 17 Paz), 7 Vulic (46′ st 19 Vano), 24 Casasola, 23 Lisi (20′ st 20 Di Serio), 4 Iannoni, 28 Kouan (46′ st 16 Ghion), 9 Melchiorri. A disp.: 22 Moro (GK), 49 Baldi, 86 Giunti, 92 Sulejmani, 95 Cicioni. All. Castori.

ARBITRO: Matteo Gualtieri di Asti (Gianluca Sechi di Sassari, Andrea Niedda di Ozieri) IV° ufficiale: Luca Cherchi di Carbonia VAR: Antonio Di Martino di Teramo AVAR Mauro Galetto di Rovigo

RETI: 2′ pt Altare (C), 32′ pt Melchiorri, 22′ st Di Serio, 35′ st (rig.) Lapadula (C), 44′ st Viola (C)

NOTE: giornata calda e molto umida. Presenti circa 30 tifosi biancorossi. Ammoniti Iannoni, Righetti, Angori

CAGLIARI – Il Perugia combatte, lotta, suda ma alla fine è costretto a capitolare contro il Cagliari. Finisce 3-2 in favore dei sardi la sfida valevole per i 32esimi di finale di Coppa Italia che si è disputata oggi pomeriggio alla Unipol Domus. Grande prova di carattere per la formazione di mister Fabrizio Castori che cede solo all’ultimo minuto. Una prova più che positiva quindi per i grifoni, che ora potranno puntare tutto sul campionato in attesa degli ultimi e attesi colpi di mercato che arriveranno per completare la squadra.

Primo tempo Passano 2′ dall’inizio del match e i sardi si portano in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Altare colpisce di testa e sigla l’1-0. Al 10′ è Kouan a tentare la via del pareggio ma il suo tiro praticamente a porta vuota finisce fuori. Al 14′ corner in favore degli ospiti con la difesa rossoblù che scaccia il pericolo. Al 16′ Pavoletti incorna e la sfera va out. Al 21′ Luvumbo sbaglia la conclusione del possibile raddoppio della formazione casalinga. Al 26′ a causa dell’afa il signor Gualtieri concede alla due formazioni di ristorarsi. Al 32′ il Grifo raggiunge gli avversari ed è 1-1. Kouan parte da sinistra e serve Melchiorri; il bomber poi non ha alcun problema a insaccare e a sancire così la rete del pari. Al 41′ Lisi fa partire un cross, Melchiorri incorna e il pallone sfiora il palo. Al 44′ Iannoni salva il proprio fortino annullando un possibile colpo da fuori area di Viola. Dopo 3′ di recupero le formazioni vanno negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo Pochi istanti dopo l’avvio della ripresa è Pavoletti a calciare: palla out. Al 48′ Righetti crossa facendo sfiorare al pallone il palo. Al 53′ ci prova Luvumbo che trova l’opposizione della difesa biancorossa. Al 59′ un colpo di testa di Pavoletti termina a lato della porta perugina. Al 67′ Casasola fa partire un traversone, Di Serio di testa manda sul fondo. Una manciata di secondi più tardi il neogrifone colpisce al volo di sinistro facendo entrare in rete la palla: è 1-2 per il Perugia. Al 71′ altra pausa per i 22 in campo per dissetarsi. Al 78′ Vulikic ha un contatto in area con Luvumbo e il direttore di gara dopo il consulto del Var concede al Cagliari un calcio di rigore. Lapadula dagli undici metri non stona ed è di nuovo parità. All’84’ i biancorossi vanno vicini al vantaggio con Melchiorri che becca in pieno la traversa sopra la testa di Radunovic. All’86’ ci prova nuovamente Di Serio ma le speranze restano vane. All’89’ Viola è chirurgico su punizione e mette la firma sul definitivo 3-2 per la squadra di Fabio Liverani.