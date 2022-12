TERNI – Terzo posto alla coppa del Mondo di Tokyo per la squadra italiana del fioretto maschile composta dai ternani Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi. La squadra guidata da Stefano Cerioni è al suo secondo podio consecutivo. Un successo importante per la squadra azzurra, che ha iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione agonistica della coppa del mondo, ricordiamo l’ argento conquistato a Bonn il 13 Novembre scorso. Il cammino dell’Italia era iniziato nei sedicesimi di finale con la vittoria sul Singapore per 45-26. Negli ottavi gli azzurri hanno abissato l’ Ungheria per 45-26. I fiorettisti vengono fermati ai quarti dal Giappone per 45-30 e si ritrovano cosi a contendersi il terzo posto contro i francesi, dove hanno la meglio per 38-45 portandosi cosi sul terzo gradino del podio. Sabato 10 Dicembre, si è svolta la gara individuale che ha visto Tommaso Marini vincitore. Quinto e nono posto rispettivamente per Daniele Garozzo e Alessio Foconi.