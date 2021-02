Copagri Umbria, Sergio Marini eletto all’unanimità nuovo presidente

Unanimità Il Consiglio generale della Copagri Umbria, riunitosi in videoconferenza, ha eletto all’unanimità Sergio Marini presidente della federazione per il prossimo mandato. «Il progressivo peggioramento delle condizioni reddituali degli agricoltori, congiuntamente agli effetti della crisi pandemica in atto, rischiano di compromettere irrimediabilmente il tessuto produttivo e l’intera filiera agricola umbra; per tali ragioni, occorre un impegno straordinario di tutti coloro che, come me, per esperienza e amore del settore agricolo non accettano che tutto ciò possa tramutarsi in realtà – ha affermato Marini dopo l’elezione -. Le priorità che contraddistingueranno il mio mandato saranno la grande attenzione alle tematiche del Piano di sviluppo rurale, con particolare riferimento al sempre più necessario ricambio generazionale, e il continuo e costante confronto con il territorio».