Coornavirus in Umbria, sono 768 i nuovi casi: 9 decessi e 103 nuovi guariti

PERUGIA – Il bollettino quotidiano della Regione diramato domenica segnala 768 nuovi di casi di Coronavirus, con 9 decessi. Sono complessivamente 3489 i tamponi esaminati, per una percentuale di positivi del 22,01% (sabato è stata del 11,56%). Le guarigioni riscontrate sono 103 (totale 3.597). In complessivo sono 135 i decessi. Dall’inizio gli attuali positivi sono sono 7.215 (+656). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 10.947 positività (+768).

Il quadro Alle 12 di domenica le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 341 (+21) di cui 46 (+3) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 108 ricoveri (+9) di cui 19 (invariato) in intensiva; Terni 90 ricoveri (+7) di cui 15 (invariato) in intensiva; Pantalla 40 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Città di Castello 35 ricoveri (invariato) di cui 7 (+1) in terapia intensiva; Foligno 32 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Spoleto 36 (+4) di cui 5 (+2) in intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 8.460 persone (+138), mentre sono sin cui usciti dalla misura in 57.011 (+914).