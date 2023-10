COOP lancia gli”Spesotti” ad alto potenziale di risparmio

COOP lancia gli “Spesotti” la nuova linea a marchio Coop ad alto potenziale di risparmio. Circa 300 prodotti per 75 categorie, proposte super convenienti e facili da rintracciare sugli scaffali. Un’offerta che incontra le rinnovate necessità di convenienza dei soci e consumatori garantendo al tempo stesso la qualità certificata e i valori del prodotto a marchio Coop Una spesa davvero conveniente con la garanzia della qualità certificata dei prodotti Coop.

Nasce da questo assunto di partenza gli “Spesotti” la nuova linea del prodotto a marchio Coop ad alto potenziale di convenienza, non una promozione ma un impegno quotidiano a sostegno del potere d’acquisto delle famiglie. Circa 300 prodotti per 75 categorie, una linea caratterizzata dal colore e dal punto esclamativo come elemento iconico ricorrente; si va dal latte alle bevande di soia, yogurt e muesli per la colazione la mattina, alla pasta e alla passata di pomodoro, senza dimenticare il momento degli aperitivi con birra, patatine e pistacchi oltre che i formati convenienti di legumi secchi o cotti e i prodotti in scatola come tonno, sgombro, salmone o alici. Non mancano neanche i surgelati dalle verdure al pesce, passando per i gelati. Accanto al cibo anche una corposa offerta di prodotti per la cura della casa e della persona, per aiutare i 10 milioni di clienti che ogni settimana entrano nei punti vendita Coop. Dai detergenti per bagno, cucina, pavimenti, alle pastiglie per la lavastoviglie, a saponi ed assorbenti per la persona. Solo per fare alcuni esempi: in tutti i punti vendita Coop e Superconti lo yogurt alla frutta o bianco viene proposto 25 centesimi a vasetto, il pacco da mezzo chilo di penne rigate a 59 centesimi, la pizza Margherita surgelata, in confezione da 3 pezzi, a 3,60 euro e il detersivo per la lavatrice a 2,89 euro il flacone da 3 litri. Questa linea si affianca per un tratto di strada alla campagna governativa “Trimestre Anti Inflazione” a cui Coop ha aderito con i 1.200 prodotti a marchio coinvolti (200 con prezzo ribassato del 10% e 1000 con prezzo bloccato), ma ha un respiro più lungo ed ha avuto una gestazione precedente, frutto del crescere delle difficoltà del Paese. In un anno in cui l’inflazione alimentare ha toccato a settembre 2023 su gennaio 2021 il +22% e quella generale il +16%, gli “Spesotti” Coop sono proposti a prezzi che garantiscono il massimo risparmio nella spesa alimentare unito ad una scelta sicura. “Ci siamo avvalsi del grande lavoro che stiamo facendo negli ultimi anni per il rilancio del Prodotto a Marchio – fanno sapere da Coop – Ma il punto di partenza, oltre alla qualità sono sempre stati i valori che sono dentro il prodotto Coop e che ne decretano la peculiarità e il successo”.