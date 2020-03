Coop Centro Italia introduce l’abbonamento per la spesa online

Attraverso la sottoscrizione dell’abbonamento “Coop Free” è possibile fare la spesa online senza pagare ogni volta i costi di consegna. Il servizio è GRATUITO per tutto il mese di marzo per i Soci Coop con più di 65 anni: un aiuto e un’attenzione concreta per coloro che si trovano in condizioni di relativa fragilità

C’è un importante novità nel servizio di spesa online di Coop Centro Italia, attivo nei comuni di Perugia e Corciano: ora infatti, grazie alla sottoscrizione dell’abbonamento “Coop Free”, è possibile eliminare i costi di consegna per un determinato periodo di tempo, pagando una quota fissa.

Per chi decide di sottoscrivere l’abbonamento, due sono le fasce tra cui scegliere:

Fascia 30 giorni: costo del servizio di 9,99 euro;

Fascia 90 giorni: costo del servizio di 19,99 euro (6,67€ al mese).

Una volta attivato l’abbonamento non viene imputato alcun costo di consegna per tutte le spese online di importo pari o superiore a 50 euro. “Coop Free” può essere acquistato in fase di conferma d’ordine sul sito spesaonline.coopcentroitalia.it. Il servizio è GRATUITO per i Soci Coop con più di 65 anni, per tutto il mese di marzo: un aiuto e una attenzione concreta, in un momento particolare, per coloro che si trovano in condizioni di relativa fragilità.

Nonostante il servizio di spesa online sia stato attivato da Coop Centro Italia soltanto alla fine dello scorso anno, “Coop Free” rappresenta solo l’ultima delle tante novità implementate in breve tempo dalla Cooperativa per rendere sempre più semplice e completo il proprio canale di vendita online.

Agli oltre 7.000 prodotti industriali (es. pasta, farina, biscotti, caffè, bevande, surgelati) e freschi già acquistabili, è stata recentemente aggiunta anche tanta frutta e verdura fresca, sfusa e confezionata, ed è stata introdotta la possibilità di pagare anche con PayPal e Masterpass oltre che con le carte di credito e con le carte prepagate.

Un servizio sempre più comodo ed alla portata di tutti dunque, che da oggi vede la possibilità con “Coop Free” di eliminare i costi di consegna degli articoli scelti online senza perdere alcun vantaggio, quale la scelta del giorno e della fascia oraria più comodi, consegna direttamente al piano e senza alcun costo aggiuntivo legato al chilometraggio attraverso un furgone 100% elettrico per la massima tutela ambientale.