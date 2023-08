Contromano sulla Perugia-Ancona, morta una coppia di coniugi

GUBBIO- Due persone sono morte e una è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio sulla strada statale 318 “di Valfabbrica” (direttrice Perugia-Ancona) che ha coinvolto un’auto e un furgone. L’incidente è avvenuto nei pressi di uno svincolo per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale.

Marito e moglie le vittime

Secondo quanto emerge, i due morti sarebbero marito e moglie umbertidesi, ottantenni, che avrebbero imboccato la strada contromano nei pressi dell’innesto con la ss 219 Pian d’Assino’, all’altezza di Branca, in direzione Perugia. Lì lo scontro con il furgone condotto da un quarantaquattrenne di Terni. E’ stata provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Perugia in corrispondenza dello svincolo di Gubbio (innesto alla statale 219). Il traffico è stato deviato con indicazioni sul posto. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, le forze dell’ordine: polizia di Stato, carabinieri e polizia Locale. Presenti anche i vigili del fuoco e gli operatori Anas. La carreggiata è stata completamente chiusa al traffico per i rilievi del caso e la successiva bonifica. Le auto in direzione Perugia vengono ‘deviate’ verso Gubbio per poi procedere sulla vecchia strada.