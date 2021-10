Controlli Green pass sul posto di lavoro, in Umbria situazione tranquilla

PERUGIA/TERNI – Il primo giorno del certificato verde scivola via tranquillo in Umbria. Controlli del Green pass regolarmente al via, venerdì mattina, in Acciai Speciali Terni, in occasione della prima giornata di obbligo della certificazione verde nei luoghi di lavoro. I lavoratori in entrata al turno delle 6 sono stati i primi a dover esibire il documento ai tornelli, dove l’azienda ha installato un dispositivo per la lettura dei Qr code. Tutto si è svolto senza problematiche. La procedura verrà replicata tutti i giorni all’entrata di ogni turno. In base a quanto si apprende sia da fonti aziendali che sindacali, l’attività della fabbrica non ha al momento subito ripercussioni a causa di eventuali assenze di dipendenti senza Green pass. Tutti i principali impianti marciano infatti normalmente.

Giornata tranquilla

Giornata di “normalità, con solo un presidio in più” alla Brunello Cucinelli di Solomeo il primo giorno di obbligatorietà del Green pass sul posto di lavoro. Lo ha assicurato l’amministratore delegato Riccardo Stefanelli parlando con l’Ansa all’ingresso dell’azienda. L’amministratore delegato della Cucinelli ha sottolineato che l’azienda si è organizzata “per fare in modo che l’entrata fosse fluida”. “Con la massima attenzione – ha aggiunto – e la massima prudenza nell’ottica di proteggere i nostri collaboratori. Il gruppo Cucinelli ha attualmente mille e 200 dipendenti tra Solomeo e le boutique italiane, 2.500 nel mondo.

La presidente Tesei

“Siamo abituati a mostrare il Green pass in altri luoghi dove c’è ormai già una consuetudine, da oggi diventa un obbligo anche per noi e quindi ci adeguiamo”, ha dichiarato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, venerdì mattina dopo aver mostrato il suo certificato verde prima di entrare al lavoro nella sede di Palazzo Donini. Durante questo primo giorno di Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro per la presidente Tesei la situazione è al momento “tranquilla”.