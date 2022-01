Controlli anti-Covid nell’Orvietano, sanzioni e due ristoranti sospesi

ORVIETO – Sanzioni amministrative per oltre 13 mila euro complessivi, di cui 2 mila relative a violazioni anti-Covid, insieme all’adozione di due sospensioni di attività: sono i provvedimenti assunti dai carabinieri nell’ambito di una serie di controlli svolti presso diverse attività di ristorazione dell’orvietano per la verifica, tra le varie cose, della corretta applicazione del protocollo anticontagio. Altre sanzioni amministrative, in questo caso per un importo di 3 mila 800 euro complessivi, hanno invece coinvolto il responsabile di una residenza per anziani, sempre dell’orvietano. Le verifiche, svolte con la collaborazione dei reparti speciali dell’Arma, hanno riguardato il rispetto delle norme sanitarie, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e anti-Covid. Nell’ambito dei controlli per la verifica del green pass e del super green pass, infine, su 747 soggetti controllati, tre persone sono state sanzionate per il mancato possesso della certificazione verde.