Controlli a tappeto dei Nas sui dolci di Natale: dieci sanzioni a Perugia

Nel particolare

Il Nas di Perugia ha svolto 17 controlli rilevando nove situazioni non conformi ed elevando complessivamente 10 sanzioni per violazioni amministrative. Nel corso delle verifiche sono state individuate e sequestrate 39 tonnellate di prodotti dolciari e materie prime, poiché detenute in cattivo stato di conservazione o in locali interessati da gravi carenze igienico strutturali, invase da parassiti, prive di tracciabilità e oggetto di frode in commercio.