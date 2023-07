Controlli a raffica sui luoghi di lavoro, molte violazioni: a Terni multe per 20 mila euro

TERNI – Lavoratori in ‘nero’, carenze in materia di sicurezza e mancate autorizzazioni al sistema di videosorveglianza. Sono le violazioni riscontrate dai carabinieri di Terni, nel corso dell’ultima settimana, che hanno fatto scattare sanzioni per un totale di 20 mila euro e in un caso anche la sospensione dell’attività. In un barber shop, gestito da persone di origine africana, è stato denunciato il titolare per gravi mancanze relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e per la mancanza di autorizzazione per l’impianto di videosorveglianza, che hanno portato alla sospensione dell’attività e una sanzione da 10 mila euro.

Le verifiche

Le verifiche si sono allargate anche ai ristoranti etnici\asiatici. In questo caso è scattata una denuncia per gravi mancanze sulla sicurezza, per la presenza di un lavoratore in nero e, anche qui, per la mancanza di autorizzazione per l’impianto di videosorveglianza. Oltre alla denuncia, il titolare dovrà pagare 5 mila euro di sanzioni. Un’altra sanzione, sempre di 5 mila euro, è scattata infine, per il titolare di una agricola dell’Orvietano, che è stato anche denunciato, dove è stato trovato un lavoratore ‘in nero’.