Conte a Terni: “Noi abbiamo un progetto serio per la città, come lo avevamo per il Paese”

TERNI – Il Movimento 5 stelle “non lavora per autoisolarsi”: a dirlo è stato il presidente del partito Giuseppe Conte a Terni dove ha partecipato a un’iniziativa a sostegno di Claudio Fiorelli, candidato sindaco alle prossime amministrative nella città umbra. Un vero e proprio bagno di folla per il deputato ed ex presidente del Consiglio, che dopo aver risposto alle domande dei cronisti ha parlato per quasi un’ora a Largo Passavanti

“A Terni – ha sottolineato Conte – abbiamo un progetto politico serio e un candidato molto apprezzato e preparato. Soprattutto sulla sanità, dove è un professionista riconosciuto”.

Sull’ipotesi non maturata del “campo largo”, il leader del M5s ha detto che “se poi ci sarà la possibilità di andare in coalizione la valuteremo. Ma noi non siamo isolati, abbiamo due liste civiche che ci sostengono”. “Ma solo su obiettivi condivisi e chiari, altrimenti andremo per la nostra strada”, ha aggiunto Conte.

I temi nazionali

Poi ovviamente i temi nazionali. Tante le stoccate al Governo e a quella che ha definito “la sceneggiata del primo maggio, per un decreto che è non è “lavoro” bensì possiamo chiamarlo “precariato”. Se non usciamo dalla convinzione, quando andiamo a votare, che siano tutti uguali, finiamo per ritrovarci male, rischiamo di perdere i fondi del Pnrr e subiamo un governo che fa finta di lavorare pure il primo maggio ma mentre il ceto medio impoverisce non fa altro che misure a favore di evasori e corrotti. Conoscete Claudio Fiorelli meglio di me, non serve che ve lo presenti ma è a lui che questa città deve affidarsi se vuole che le cose funzionino e migliorino”.

E ancora: ” Questo governo deve darsi il coraggio che non ha e prelevare gli extra profitti dalle imprese del settore assicurativo, farmaceutico e adesso anche delle industrie belliche stanno accumulando ingenti profitti”