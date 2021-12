Consiglio regionale, via libera al Documento di economia e finanza regionale

PERUGIA – È stato approvato martedì coi soli voti della maggioranza il Documento di economia e finanza regionale per gli anni 2022-2024. Prima del voto finale, sono stati esaminati e approvati alcuni emendamenti proposti dai consiglieri sia di maggioranza che di opposizione. Nel corso del dibattito la presidente della Regione Donatella Tesei ha rivendicato gli interventi a sostegno delle imprese, la ripresa dell’export e del turismo e i fondi per i progetti legati al Pnrr: “Dobbiamo trasformare questo rimbalzo – ha concluso – in un’inversione di tendenza per recuperare i 20 anni negativi dell’Umbria». Di un atto senza una vera visione e con molte lacune ha invece parlato il portavoce delle opposizioni Fabio Paparelli: «Manca un’analisi dettagliata – ha attaccato – sugli effetti della pandemia, soprattutto su disagio e povertà, aumento delle disuguaglianze”.