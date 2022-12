Consiglio regionale, l’ora dei bilanci: “Ruolo rafforzato, la Giunta ci deve rispettare”

PERUGIA – Mercoledì mattina ha parlato di un anno in cui si è lavorato molto con 19 leggi approvate e in un Consiglio, “unico in Italia”, che si è sempre svolto in presenza l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nella conferenza stampa di fine anno. Che si è tenuta a a Palazzo Cesaroni, in presenza dopo due anni di assenza causa pandemia. Il presidente Marco Squarta, insieme ai vicepresidenti Paola Fioroni e Michele Bettarelli, hanno tracciato un consuntivo dell’attività svolta dal Consiglio nel corso del 2022 e anticipato i temi del 2023.

Il richiamo alla presenza della Giunta

“Il prossimo anno – ha affermato Squarta – sarà importante per l’aula chiamata ad esprimersi su questioni importanti come piano sanitario, piano rifiuti e poi piano trasporti, non acora arrivato in aula”. Con un desiderio, come ha sottolineato sempre il presidente: “il nuovo anno porti anche maggiore consapevolezza del ruolo dell’Assemblea”. “Questa istituzione – ha detto – va rispettata e la Giunta deve essere più presente in aula. Ci sono assessori che dimostrano rispetto mentre altri dovrebbero mostrarne di più ed essere presenti almeno alle mozioni che li riguardano. Qui ci sono persone elette con migliaia di preferenze. Devo dire invece che alla presidente Tesei riconosco un grande rispetto dell’aula”.

Punto di riferimento della comunità

Anche la vicepresidente Fioroni si è soffermata sull’importanza del Consiglio. “Continueremo a difendere questa Istituzione e il suo ruolo – ha detto -, punto di riferimento per la comunità. Qui ci sono gli eletti che si confrontano e non abbiamo mai smesso di farlo per farci carico delle criticità di questa comunità”. Il vicepresidente Bettarelli ha infine evidenziato che come Assemblea “si è risparmiato oltre un milione di euro e si sono dati indirizzi importanti alla Giunta come ad esempio sui piani di eliminazione delle barriere architettoniche e sul caro bollette”. “Siamo quelli – ha inoltre aggiunto – vicini ai Comuni e alle associazioni e con il nostro bilancio cerchiamo di farlo. Non sono le risorse che ha la Regione ma il Consiglio c’è ed è vicino ai cittadini”.

Via libera al rimpasto della Giunta

“Lo abbiamo detto in maniera chiara che va fatto e la presidente Tesei ha confermato che procederà in tal senso”, ha dichiarato il presidente del consiglio regionale Marco Squarta ha parlato così del rimpasto della Giunta regionale. “Attendiamo quindi fiduciosi – ha sottolineato Squarta, Fdi – perché conoscendo la presidente Tesei, e sapendo che è persona seria e credibile, sono sicuro che ci farà la proposta di entrare in Giunta molto presto”. E la posizione della Lega? “Il nostro segretario l’ha già dichiarata” ha sottolineato la vicepresidente Paola Fioroni. “Se rimpasto ci deve essere che ci sia – ha aggiunto l’esponente del Carroccio -, ma rispettando gli equilibri politici già presenti in Giunta con due assessori della Lega. Poi la nuova composizione spetta alla Tesei. Ma noi non abbiamo mai detto no all’ingresso di FdI in Giunta, ribadisco solo che deve essere mantenuto l’equilibrio politico”. Squarta è poi entrato anche nel merito dell’azione politica della Regione. “Questa Giunta – ha detto – si è insediata dopo 50 anni di governo di sinistra e si è poi trovata davanti una serie di congiunture mai viste prima, due anni di pandemia, una guerra e il ritorno dell’inflazione. Non si può prescindere da ciò per fare una valutazione. Ma oggi, a pandemia finita e quando si vede la luce anche per la questione del caro energia, ci sono temi come la sanità, in particolare per la questione liste di attesa, e il sociale dove bisogna andare a bersaglio anche facendo scelte impopolari”.