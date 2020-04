Regione, in Consiglio entra Melasecche al posto di Alessandrini eletta in Senato

PERUGIA – La notizia era nell’aria ed è arrivata la conferma. All’inizio della seduta del consiglio regionale, il presideente dell’Assemblea legislativa, Marco Squarta, ad inizio seduta, ha comunicato le dimissioni da consigliere regionale di Valeria Alessandrini (Lega) eletta al Senato della Repubblica nelle elezioni suppletive dello scorso 8 marzo. Al suo posto, il primo dei non eletti, Enrico Melasecche Germini. Il quale mantiene anche interamente le deleghe da assessore, visto che il regolamento consente di ricoprire entrambi i ruoli. Nelle settimane immediatamente seguenti all’elezione della Alessandrini si era molto dibattuto sulla possibilità per i nominati assessori di rinunciare al seggio, ma non è stato così in questo caso.