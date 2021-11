Consiglio regionale, Bettarelli e Fioroni eletti vicepresidente senza scossoni

PERUGIA – Tutto come nelle previsioni. Michele Bettarelli, Pd, è stato eletto vicepresidente dell’Assemblea legislativa per la minoranza. Prende il posto di Simona Meloni che si è dimessa per assumere il ruolo di capogruppo dello stesso Partito democratico sostituendo Tommaso Bori, eletto segretario regionale. In apertura della seduta di martedì mattina Bettarelli ha ottenuto sette voti. Per la maggioranza è stata invece confermata vicepresidente Paola Fioroni, 13 voti. Fioroni e Bettarelli sono stati proposti dai capigruppo di Lega, Stefano Pastorelli, e Pd, Simona Meloni.

Ringraziamenti

Dopo il voto Fioroni ha ringraziato i colleghi di maggioranza per la fiducia e si è congratulata con Bettarelli: “Sono sicura – ha dichiarato – che insieme al presidente Marco Squarta, continueremo a lavorare per il bene della comunità umbra. Il nostro obiettivo è, e continuerà ad essere, quello di fare di Palazzo Cesaroni un luogo di ascolto dei bisogni dei cittadini, per aiutare il territorio a superare la crisi dovuta alla pandemia». Bettarelli parla di «un ruolo importante, di garanzia e di grande responsabilità in special modo in questo momento storico». «L’aula – aggiunge – avrà infatti il compito di prendersi cura e di lavorare, insieme, per la una comunità che cerca di uscire da una crisi complessa, a cui potremo dare un senso solo se, con forza e immediatezza, sapremo intervenire proprio su quelle fragilità che l’emergenza coronavirus ha portato alla luce, cogliendo ogni opportunità generata”.

Puletti al posto di Melasecche

Nel corso della seduta c’è stato anche l’avvicendamento tra le fila della Lega tra Manuela Puletti e l’assessore Melasecche che negli scorsi giorni si è dimesso da consigliere.

La biografia

Nata a Sansepolcro nel 1983 e una laurea in Comunicazione multimediale all’Università di Perugia, è iscritta dal 2009 all’Ordine dei giornalisti e ha collaborato con televisioni regionali, siti di informazioni e testate giornalistiche umbre. Ha curato l’ufficio stampa della Lega Umbria dal 2015 al 2018 e in seguito quello del sottosegretario Stefano Candiani durante il Governo Conte 1. Alle elezioni regionali del 2019 ha ottenuto 3.278 preferenze, risultando la prima dei non eletti.