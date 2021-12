Consiglio regionale, approvato il Bilancio di previsione e Legge di stabilità

PERUGIA – Martedì in consiglio regionale è stato approvato a maggioranza il Bilancio di previsione 2022-24 e la Legge di stabilità 2022. Il via libera con i voti della maggioranza mentre l’opposizione ha votato contro. Nel triennio sono confermati gli investimenti già programmati per 29 milioni di euro. Tra gli altri interventi, prevede per trasporti e viabilità un incremento di 4 milioni di euro nel 2022 per il Tpl.

Nel complesso le risorse regionali stanziate nel triennio per il Tpl, ad integrazione del fondo nazionale, sono di 14,73 milioni nel 2022 e 12,69 milioni nel 2023 e nel 2024. Conferma per la manutenzione straordinaria delle strade in capo alle Province, 5 milioni nel triennio; per l’aeroporto 4 milioni. Per turismo e sport incremento nel 2022 di 80mila euro per la Film Commission, e 1,5 milioni per l’impiantistica sportiva. Per la cultura e diritto allo studio 100mila euro in favore dello spettacolo, 100mila per il Teatro stabile dell’Umbria, 500mila per il diritto allo studio. Per l’agricoltura 300mila euro l’anno per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, 50mila euro per i centri ittiogenici, 35 mila euro per il Piano forestale, 15 mila per la vigilanza delle aree sensibili, 100mila per gli allevatori. Su Sociale e welfare 20mila euro in più sul Fondo emergenza famiglie vittime incidenti sul lavoro, 40mila per il superamento della crisi da sovraindebitamento, 70mila per la cooperazione. Per le politiche del territorio, 200mila euro nel 2022 per interventi connessi al sisma 2009, 500mila per interventi emergenziali, 100mila euro di incremento l’anno per il funzionamento dei gruppi comunali Protezione civile, 500 mila euro nel 2023 di cofinanziamento per la valorizzazione della Fcu. Per quanto riguarda la programmazione dei fondi strutturali, nel bilancio sono previsti gli stanziamenti per il completamento della programmazione 2014-2020. Anche se ancora in attesa della conclusione del negoziato con il Governo, nel bilancio sono stati accantonati oltre 39,5 milioni di euro.

Il dibattito

Il relatore di maggioranza, il leghista Daniele Nicchi, ha sottolineato nel corso del dibattito che “la manovra di bilancio è stata costruita con l’obiettivo di fronteggiare l’emergenza pandemica ancora in corso e creare le condizioni per la ripresa economica e sociale della Regione, nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio”. Lettura opposta dai banchi dell’opposizione. “È necessario fare cose serie – ha detto invece per la minoranza la dem Donatella Porzi – e riprendere il filo di una sanità regionale che sta facendo acqua da tutte le parti. Serve lavorare in maniera diversa per creare dalla crisi le opportunità che l’Umbria non ha potuto avere in passato. Nessuno può essere contrario a progetti come quello per l’aeroporto o per il sistema ferroviario. Ma state realizzando e finanziando la maggior parte di progetti che avete trovato”. Nel corso del dibattito l’assessore Agabiti ha sottolineato che “con questo bilancio l’obiettivo non è quello di tornare ai livelli pre covid ma di migliorare e di trasformare l’Umbria in una regione forte, innovativa, attrattiva e solidale. Una verifica attenta delle scelte finanziarie, umane e strumentali, ha consentito una discontinuità con il passato, promuovendo azioni che potranno essere un moltiplicatore per lo sviluppo e un rafforzamento per la coesione sociale”.