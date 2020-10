Congresso Pd, slitta il voto nei circoli: stop alle assemblee nel fine settimana

PERUGIA – Slitta di qualche giorno, causa emergenza sanitaria, il voto nei circoli del Pd per il congresso che era previsto per questo fine settimana. L’ufficializzazione arriva attraverso una nota della commissione congressuale. La commissione spiega come il rinvio serva a facilitare la presentazione online delle tesi congressuali e definire meglio le linee guida relative al voto nei circoli attraverso un “aggiornamento dei regolamenti e delle linee guida sanitarie da applicare alle procedure per l’elezione dei prossimi segretari regionale e provinciale”. “Un lavoro, quello di revisione delle modalità di voto – dice la commissione – che potrebbe richiedere qualche giorno e che determina il rinvio dei congressi di circolo previsti nel weekend. La sospensione temporanea, che ci si augura possa non andare oltre la settimana, è condivisa con la segreteria nazionale Pd con cui è previsto a breve un confronto”.