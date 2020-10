Congresso regionale Pd, ormai siamo alla kermesse: Presciutti chiede il rinvio

PERUGIA – Il congresso che doveva essere della rinascita, si sta trasformando nella kermesse del prendo cappello e me ne vado. Benvenuti in casa Pd. E così dopo il sindaco di Narni De Rebotti che ha presentato ricorso contro la candidatura di Tommaso Bori adesso il sindaco di Gualdo Massimiliano Presciutti chiede di rinviare il congresso a causa del Covid. Il tutto una lettera aperta indirizzata al segretario nazionale Nicola Zingaretti, alla presidente dell’assemblea nazionale Valentina Cuppi e agli altri candidati alla segreteria regionale. Secondo Presciutti “il Partito democratico dell’Umbria deve fermare subito questo treno impazzito che qualcuno vuole guidare con ogni mezzo ed a qualunque costo prima che arrivi in un binario morto dal quale sarebbe poi molto complicato tornare indietro. Il Partito Democratico dell’Umbria – sottolinea – ha bisogno del massimo della condivisione e del rispetto delle regole da parte di tutti e di una grande assunzione di responsabilità collettiva che deve partire dai vertici nazionali coinvolgendo ovviamente anche tutti gli attuali candidati alla guida del partito umbro”.

Appello Il sindaco conclude con un appello: “Siamo in piena pandemia ed in Stato di emergenza, da parte nostra occorre un segnale forte di grande assunzione di responsabilità, come possiamo solo pensare di convocare le assemblee dei nostri circoli proprio nel momento in cui il Governo si appresta a varare nuovi ed importanti provvedimenti restrittivi per vietare assembramenti, sarebbe un pessimo segnale che non possiamo e non dobbiamo dare, prima di tutto viene la tutela della salute”. Insomma, da Roma si mandi un garante che controlli il tesseramento e poi accompagni il partito al congresso. E’ chiaro che siamo oltre il tutti contro tutti. Alla kermesse.