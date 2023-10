Congresso Italia Viva: Gnagnarini presidente, sconfitta la candidata di Fora

PERUGIA- Massimo Gnagnarini, di Orvieto, 67 anni, è il nuovo presidente di Italia Viva Umbria. Il Congresso dei renziani ha offerto il primo colpo di scena, perchè sul partito aveva messo una “Opa” Andrea Fora, che ha un incarico nazionale per gli enti locali. Ma alla fine, per soli tre voti, si è imposto l’ex assessore al bilancio del Comune di Orvieto ed ex segretario della comunale della Dc dal 1985 al 1992 e che di Iv è il coordinatore ternano.

La candidata di Fora, l’assessore del comune di Spoleto Manuela Albertella si è fermata a 115, tre voti in meno di Gnagnarini. Terzo il coordinatore perugino Nicola Preiti, che ha raccolto 37 voti.

Un colpo non da poco, quello di Gnagnarini, che potrebbe cambiare le carte in tavola in vista delle regionali, con alleanze che si andavano definendo: “Se la mia elezione sarà ufficializzata nelle prossime ore dalla Commissione Nazionale per il Congresso, come primo impegno cercherò di pacificare il partito là dove in concomitanza del congresso si sono verificate tensioni tipiche degli appuntamenti congressuali, valutando insieme alla Cabina di regia che varerò ed ascoltando gli iscritti le linee programmatiche e la ricerca delle alleanze elettorali per il prossimo appuntamento delle amministrative evitando ogni fuga in avanti o autoreferenzialità di nessuno”, ha detto il neo presidente.

Il ruolo di Guasticchi

Secondo le prime indiscrezioni, il successo di Gnagnarini è dovuto al massiccio sforzo messo in campo dall’ex presidente della provincia di Perugia Marco Vinicio Guasticchi che avrebbe fatto convergere sul nuovo presidente del partito una settantina di voti. Guasticchi, ormai fuori dalle dinamiche di Italia Viva, avrebbe così determinato la sconfitta della candidata di Andrea Fora. Alleata di Gnagnarini dovrebbe essere per l’appunto Emanuela Mori, che di Guasticchi è consorte, capogruppo al comune di Perugia.