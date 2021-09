Confindustria Umbria scioglie in nodo, Vincenzo Briziarelli candidato alla presidenza

PERUGIA – Dopo non pochi tira e molla interni, alla fine gli industriali umbri sciolgono il nodo: Vincenzo Briziarelli, presidente di Fbm spa, è stato designato ieri all’unanimità dal Consiglio Generale alla presidenza di Confindustria Umbria. Il voto è arrivato al termine della consultazione della base associativa condotta da una Commissione di ‘Saggi’ composta da tre Past President dell’Associazione: Antonio Campanile (Saci), Carlo Colaiacovo (Colacem) e Bruno Urbani (Urbani Tartufi).

L’orientamento

Nel corso della riunione del Consiglio Generale, i componenti della Commissione hanno illustrato ai colleghi l’orientamento degli associati che convergeva ampiamente su Vincenzo Briziarelli. L’assemblea annuale di Confindustria Umbria, in programma il 2 novembre, sarà chiamata a votare il presidente designato, il vice presidente e il programma di attività per il biennio 2021-2023. Briziarelli, classe 1973, ha alle spalle una lunga partecipazione all’attività associativa ed è attualmente Presidente della Sezione di categoria Laterizi, Manufatti in cemento ed Estrattiva di Confindustria Umbria.