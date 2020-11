Confindustria Umbria: eletti gli otto componenti del Consiglio Generale

PERUGIA – Si è svolta lunedì 23 novembre in videoconferenza la parte privata dell’Assemblea Generale di Confindustria Umbria, che quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria è stata programmata esclusivamente in modalità “a distanza”. Giovedì 3 dicembre alle ore 16 in live streaming si terrà l’Assemblea pubblica dal titolo “Umbria industriale. Decidere per la crescita”. Nel corso della parte privata, riservata alle aziende associate, sono stati eletti gli otto componenti del Consiglio Generale, i sei probiviri e i cinque componenti del collegio dei sindaci (tre effettivi e due supplenti).

Di seguito i nomi degli eletti:

Componenti eletti del Consiglio Generale

Leonardo Baccarelli, Socobit Sas

Paolo Bazzica, Bazzica Srl / Promass Srl

Filippo Calabrese, Umbra Acque SpA

Ilaria Caporali, Liomatic SpA

Paola Colaiacovo, Colabeton SpA

Matteo Minelli, Ecosuntek SpA / Flea Società Agricola

Aldo Nocentini, Kemon SpA

Giovanni Posati, Coiben Srl

Probiviri

Sergio Cimino, Qualitas Srl

Pompeo Farchioni, Farchioni Olii SpA

Alessandra Gasperini, Scatolificio Gasperini Srl

Fiorenzo Luchetti, Faza Srl

Giulio Pallotta, Pallotta Srl

Luca Tomassini, Vetrya SpA

Collegio dei sindaci

Effettivi

Christian Cavazzoni, Studio Associato Bugatti, Cavazzoni e Orlandi

Isabella Ippolita Soldani, Studio Commerciale Tributario Ferrari Soldani

Dante Valobra, Ernst & Young SpA

Supplenti

Silvia Bonini, A.C.G. Auditing & Consulting Group Srl

Daniela D’Agata, Studio Commercialisti D’Agata

Linee guida. “Solidità, autorevolezza ed efficacia – ha sottolineato il presidente di Confindustria Umbria, Antonio Alunni – sono le direttrici lungo le quali si è mossa l’azione dell’Associazione. In questa fase così delicata e complessa, è stato evidenziato con ancora più forza il valore dell’industria quale leva fondamentale di crescita economica e il ruolo fondamentale degli imprenditori quale classe dirigente. In tal senso, quindi, è stata rafforzata l’attività dell’Associazione nei confronti dei territori, delle organizzazioni sociali, degli enti no profit al fine di ‘aprire’ l’impresa alla comunità. Per il territorio è importante la presenza di una rete di imprese che condividono gli stessi obiettivi e le stesse finalità di sviluppo economico e sociale”, ha aggiunto il Presidente Alunni, affiancato dal Direttore Generale di Confindustria Umbria Elio Schettino.

Bonomi Dopo la relazione del presidente Antonio Alunni, saranno ospiti dell’Assemblea pubblica fissata per il prossimo 3 dicembre, la Presidente della Regione Donatella Tesei e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. L’Assemblea si pone come un momento di confronto e condivisione, per coinvolgere non solo il mondo delle imprese, ma tutta la comunità regionale sulle prospettive future. “Porteremo le nostre proposte – ha concluso il Presidente Antonio Alunni – su ciò che dovrà essere deciso per riprendere la crescita del nostro sistema economico e sociale”.