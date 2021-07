Confindustria alberghi, l’imprenditrice Carmela Colaiacovo eletta presidente

PERUGIA – Maria Carmela Colaiacovo è stata eletta all’unanimità alla presidenza di Confindustria Alberghi per il prossimo biennio, dall’Assemblea riunita mercoledì a Roma. “Siamo ancora in una situazione drammatica e senza precedenti – ha affermato, fra l’altro, in riferimento alla crisi legata al Covid – che chiede un impegno straordinario a noi come imprenditori e associazioni, ma anche – e direi soprattutto – al Governo per assicurare interventi adeguati alla drammaticità del momento. Quello che abbiamo visto ad oggi, non è adeguato alle difficoltà di un settore in cui larga parte degli operatori ha registrato perdite anche superiori all’80%. È necessario un sistema di misure ad hoc per il nostro settore, ancora purtroppo di natura emergenziale con l’estensione del bonus affitti, l’eliminazione della seconda rata dell’Imu e l’estensione della decontribuzione, ma anche con una visione più ampia ed organica di medio lungo periodo per sostenere il riequilibrio economico e la crescita dimensionale delle imprese”.

Garanzie Secondo Colaiacobo in questo momento servono “estensione delle garanzie, finanza alternativa, supporto agli investimenti con il superbonus, un pacchetto di interventi che metta in sicurezza il settore e ci permetta di continuare a crescere e competere sui mercati internazionali”. Maria Carmela Colaiacovo è amministratore delegato del Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio e vice presidente del Gruppo Financo