Conferenza Regioni, Tesei coordinerà il Piano nazionale per ripresa e resilienza

PERUGIA – Sarà la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, a coordinare, per conto della conferenza delle regioni, il coordinamento politico della Conferenza delle Regioni e Provincie autonome in merito alla programmazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR). Il coordinamento in questione manterrà i rapporti con il Governo e, in particolare, con il Ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, per la predisposizione del Piano nazionale.

Scopo L’Europa metterà a disposizione degli Stati membri, per la ripresa e la resilienza, un totale di 672,5 mld di euro, di cui 312,5 mld di euro in sussidi e 360 mld di euro in prestiti per programmi di investimento e riforme. Lo scopo è quello di offrire un sostegno finanziario su larga scala agli investimenti pubblici e alle riforme che renderanno le economie degli Stati più resilienti e meglio preparate per il futuro.

Occasione “Quella che ci dà l’Europa – ha affermato la presidente Tesei – è un’occasione importante da cogliere come Paese e di conseguenza come Regioni. In particolare dovremo utilizzare i fondi per investimenti e riforme incentrati sulle sfide e sulle esigenze connesse alla transizione verde e digitale, in modo da garantire una ripresa che sia sostenibile. La ricaduta sarà anche in termini di occupazione e potrà favorire una crescita sostenibile che renda i territorio più resilienti”. Gli Stati membri prepareranno i propri PNRR in cui verrà definito il programma di riforme e investimenti per il periodo 2021-2023. I piani saranno riesaminati e adattati, ove necessario, nel 2022 per tenere conto della ripartizione definitiva dei fondi per il 2023. Già la prossima settimana la Tesei avrà un incontro con il ministro Amendola per avviare il confronto ed iniziare il percorso comune tra Regioni e Governo per la stesura del Piano da presentare.