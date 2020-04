Fipe Confcommercio: “Quasi 5 mila bar e ristoranti umbri rischiano la chiusura”

Cambiare “E purtroppo – continua Cardinali – la lettura delle bozze del decreto liquidità non ci conforta. Secondo quello che possiamo valutare dalle anticipazioni, le misure del governo si rivelano utili solo per gli imprenditori che chiederanno prestiti sotto i 25 mila euro. Chi chiederà cifre superiori ai 25 mila euro deve fare diversi passaggi e rischia di dover aspettare tempi lunghi. Una situazione che penalizza chi ha maggiori problemi di liquidità e un tempo di sopravvivenza residua breve, come le imprese dei pubblici esercizi, che hanno già perso oltre 22 miliardi di euro nel 2020. Il limite dei 25 mila euro con garanzia automatica al 100% deve essere aumentato. Oltre al danno, però, ecco la beffa: chi riuscirà ad accedere ai prestiti, rischia di dover utilizzare buona parte del credito per pagare le tasse, la cui scadenza è stata prorogata solo fino a maggio. Non sottovalutiamo lo sforzo fatto dal governo – dice ancora Cardinali – ma serve velocità, zero burocrazia e certezza dei tempi e soprattutto servono risorse vere, contributi a fondo perduto per compensare anche solo parzialmente la perdita del fatturato. Indebitandosi si sposta il problema, non lo si risolve”.

Riapertura Da Fipe Umbria anche la richiesta di indicazioni chiare, prima possibile, se non sui tempi, almeno sulle modalità di riapertura. “Proprio perché la tutela della salute deve essere sempre la priorità per tutti – prosegue Cardinali – i pubblici esercizi hanno bisogno di conoscere con largo anticipo rispetto alla data in cui potranno riaprire le regole da adottare, in materia ad esempio di distanziamento, in modo da potersi preparare fin da subito, adattare le strutture e preparare il personale, dato che davvero non possiamo permetterci di perdere neppure un minuto e dobbiamo essere messi nelle condizioni di operare appena sarà stabilito”.

Consegne a domicilio Se l’angoscia e la preoccupazione sono grandi gli imprenditori del settore ristorazione però stanno mettendo in campo strategie di resilienza e trovando canali alternativi per mantenere il contatto con la propria clientela. Alcuni ristoratori si sono attrezzati già o si stanno attrezzando, ottemperando alle precise regole da seguire, per le consegne a domicilio, consentite anche per questo settore. In vista della Pasqua dunque chi era abituato ad andare al ristorante potrà comunque avere la possibilità di farsi recapitare a casa in tutta sicurezza i piatti preferiti. “Il nostro settore – conclude il presidente di Fipe Confcommercio Umbria – pur colpito al cuore cerca comunque di alzare la testa e di costruire prospettive e percorsi alternativi, non solo per arginare l’emergenza, ma per soddisfare una modalità di domanda e di consumo che l’esperienza coronavirus muterà certamente”.