Condannato due volte per stupro e poi fuggito: arrestato in Umbria

PERUGIA – Un 49enne di Pesaro, condannato per avere stuprato due ex compagne, è stato arrestato in Umbria dopo un mese di latitanza. Il 15 novembre scorso era evaso dalla casa di sua madre, dove si trovava ai domiciliari, rompendo il braccialetto elettronico. Era stato condannato in primo grado complessivamente a 6 anni e 4 mesi, condanne confermate in appello. Era in attesa della Cassazione, prevista a novembre. A catturarlo sono stati i carabinieri, in una zona vicina alle Marche.