Coronavirus, a Perugia è iniziato il prezioso servizio di consegna a domicilio farmaci

PERUGIA – E’ attivo da lunedì 16 marzo il servizio di consegna a domicilio di farmaci e presidi sanitari per l’ emergenza coronavirus attivato da Afas (farmacie comunali di Perugia) e Croce rossa italiana. E’ dedicato ad anziani, oltre 65 anni, soggetti fragili o non autosufficienti, con febbre, con sintomatologia da infezione respiratoria, o comunque sottoposti a quarantena.

Attivato Il servizio può essere attivato chiamando il numero di telefono dedicato 075 5272711. Il volontario della Cri – spiegano i promotori del servizio -, in divisa e con tesserino di riconoscimento, verifica i requisiti del richiedente; acquisisce l’ originale della ricetta medica in busta chiusa; si reca nella farmacia Afas indicata dal cittadino (o presso altra privata se espressamente indicata) per acquistare il farmaco o altro presidio sanitario; torna nel domicilio del cittadino per la consegna (in busta chiusa). Il presidente Afas, Antonio D’ Acunto, e il direttore generale Raimondo Cerquiglini, ringraziano il Comitato Cri di Perugia, la responsabile Moretti e, per tutti, il presidente regionale Paolo Scura, che “con la consueta professionalità ed efficienza, ha coordinato e reso operativo il servizio anche con le Farmacie Comunali associate Assofarm della regione Umbria‘”.