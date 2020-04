Con l’automobile della madre a comperare le sigarette ma non ha la patente e scappa ai carabinieri

ASSISI – Senza patente a comperare le sigarette con l’auto della madre e per di più tentando di fuggire allo stop dei carabinieri. Per questo motivo è stato denunciato un 19enne di Assisi rintracciato dai militari qualche ora dopo all’interno della propria abitazione, dove era rientrato dopo il passaggio in tabaccheria e la fuga dal posto di controllo. Gli uomini dell’Arma attraverso il numero di targa hanno identificato il proprietario dell’auto, ossia la mamma del giovane, e in breve hanno bussato alla porta di casa della famiglia. Qui il 19enne ha ammesso di essere fuggito all’alta dei militari proprio perché spaventato dalle conseguenze della guida senza patente. A suo carico, infatti, è scattata la denuncia, la multa e il fermo amministrativo dell’auto per tre mesi.