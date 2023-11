Con l’auto contro la fioriera, tragedia sfiorata a Narni

NARNI – E’ andato “lungo” e per poco non ha rischiato di far male a sè stesso ed agli altri. Un uomo narnese al volante di una Mercedes si è schiantato col mezzo contro la fiorera al centro di piazza Garibaldi a Narni. Erano le 13 del 3 novembre e solo per caso non c’erano persone nei dintorni.

Secondo quanto emerge dalla ricostruzione, l’uomo ha bruscamente virato a sinistra andandosi schiantare contro la fioriera e sfiorando alcune auto parcheggiate. L’auto, dopo l’urto, è rimasta contro la fioriera in quel punto trafficatissimo della città del Gattamelata. Sul posto dell’incidente, per effettuare i rilievi del caso, si è portata una pattuglia della Polizia Locale di Narni