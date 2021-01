Con falso profilo social si fanno accreditare mille euro: denunciati

TERNI – E’ stata chiusa dai carabinieri di Fabro un’attività di indagine avviata il maggio scorso, a seguito della presentazione di una denuncia\querela sporta da un uomo al quale, con l’inganno, erano stati rubati dei soldi. I militari hanno deferito in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica di Terni per i reati di truffa e di sostituzione di persona un uomo nato e residente in provincia di Ancona di 57 anni ed una giovane donna rumena, residente a Roma, di 30 anni, i quali creando un falso account su un sociale network, artatamente sostituendosi ad un conoscente del denunciante, riuscivano a convincere quest’ultimo a farsi ricaricare una carta di credito per un importo di circa 1.000€, che sono stati utilizzati per effettuare alcuni acquisti on-line.