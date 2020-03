Con “BorgoCalendario” la bellezza dell’Umbria passa per la fotografia

MONTONE – Prima edizione per BorgoCalendario 2021, il concorso fotografico promosso da Borgo Pulciano con il patrocinio del Comune di Montone, volto a far conoscere attraverso la fotografia la storia e le bellezze dei Borghi dell’Umbria. Montone, Borgo Pulciano e l’Alta Valle del Tevere sono le zone scelte per questo primo anno, si proseguirà poi, nelle prossime edizioni, con altre chicche della regione.

Le immagini scelte andranno a comporre un calendario da muro con dodici “gioielli del territorio, per assaporare il profumo dei vicoli, delle pietre e dell’architettura medievale, del vento di collina, degli ulivi, ma anche della gastronomia dei sapori antichi e delle persone che ne costituiscono la quotidianità”.

Come partecipare – L’iniziativa è aperta a tutti i fotografi maggiorenni, amatoriali e professionisti, uomini e donne, italiani e stranieri. Per partecipare occorrerà registrarsi online QUI entro il 15 giugno e ottenere un codice segreto per riconoscere la propria immagine, in modo da mantenere l’anonimato nei confronti della giuria. La giuria effettuerà una selezione del materiale pervenuto, valutando con attenzione creatività, originalità, qualità iconografica e aderenza al tema. Si possono inviare un massimo di 10 fotografie in digitale, scattate negli ultimi cinque anni, rigorosamente in formato JPEG e profilo colore RGB. Nel regolamento è precisato che almeno tre foto devono riguardare Montone e Borgo Pulciano, tra i vari requisiti anche il fatto di essere inedite e non presentate in altri concorsi. Non verranno accettate fotografie con all’interno logo, firma, watermark, cornici/passepartout e segni riconoscibili di qualsiasi genere. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di alcun genere (HDR, focus stacking, panoramiche, STITCH, foto mosaici, ecc.) solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali. Le fotografie in bianco e nero saranno ammesse, così come i tagli rispetto al formato originale (CROP).

I vincitori del concorso saranno informati direttamente dall’organizzazione e la classifica sarà pubblicata online sul sito ufficiale borgopulciano a partire dal prossimo 10 luglio.

La cerimonia di premiazione, invece, si svolgerà a Borgo Pulciano domenica 13 settembre.