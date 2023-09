ASSISI – L’ennesimo caso di truffa on line, questa volta con una macchina. Per questo una donna di 41 anni è stata denunciata dalle forze dell’ordine con l’accusa di truffa e sostituzione di persona. Secondo quanto ricostruito, la donna aveva messo online un annuncio per vendere un automobile. Incuriosita dal prezzo molto basso di 990 euro la vittima, residente ad Assisi, ha pagato la cifra con un vaglia postale, rassicurata anche dal documento di identità fornito dalla 41enne, risultato poi quello di un’altra vittima di truffa.

Altre truffe con la stessa modalità

E così quando il presunto trasportatore che avrebbe dovuto portare l’auto in Italia ha chiesto un ulteriore pagamento che la donna, temendo di essere stata raggirata, ha cercato di bloccare il vaglia all’ufficio postale, senza però riuscirci. A quel punto, capito di essere stata imbrogliata, la vittima si è rivolta alla polizia raccontando quanto successo. In breve gli agenti sono risaliti all’intestataria dei conti correnti, indagata di recente per altri tre episodi di truffa, avvenuti con le stesse modalità.