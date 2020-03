Comìc Perugia e Quindie si muovono sotto il filo di #StayON

PERUGIA – Anche Quindie (stagione di cantautorato) e Comìc Perugia (stagione di stand up comedy), entrambe sotto la direzione artistica di Matteo Svolacchia, aderiscono all’iniziativa #StayON movimento nato da live club e festival dell’intera penisola coordinato da “Keep On Live” per sostenere le donazioni agli ospedali e agli enti sanitari, mantenendo al contempo il proprio ruolo di fondamenta del sistema musicale. L’iniziativa si concretizza in una staffetta di eventi in streaming e raccoglie il mondo della musica (e non solo) attorno ad un unico grande palco virtuale per riaccendere le luci sugli spazi culturali come luoghi di aggregazione e socialità e fonte di lavoro per migliaia di persone del nostro Paese.

Iniziata sabato 21 marzo con due appuntamenti in crossposting con Off Topic di Torino, le dirette streaming proseguiranno tutti i giorni dalle ore 19.00 alle 19.30 in simultanea sulle pagine Facebook di “Quindie”, “Comìc Perugia”, “Metanoia”, “Bad King”, “Numero Zero” e “Tourné”. Ogni sera si alterneranno in diretta live alcuni protagonisti delle stagioni QuIndie e di Comìc Perugia, tra musica e stand up comedy.

“Quindie” e “Comìc Perugia” hanno scelto di sostenere la raccolta fondi attivata dall’Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia per l’emergenza Coronavirus (QUI tutte le indicazioni per le donazioni: https://www.ospedale.perugia.it/pagine/donazioni-emergenza-covid-19). Le somme raccolte saranno utilizzate per l’acquisto di apparecchiature, farmaci e presidi necessari per arginare la diffusione della malattia, sulla base di interventi prioritari individuati e coordinati dalla direzione aziendale.

Questo il palinsesto delle dirette fino al 3 aprile

Lunedì 23 marzo Mattia Sayonara Rellini (Comìc Perugia)

Martedì 24 marzo Oumy&Maso (Quindie Festival)

Mercoledì 25 marzo Daniele “Boda” Rotella (Quindie Festival)

Giovedì 26 marzo Micol Fabiola Costa (Comìc Perugia)

Venerdì 27 marzo Ivan Talarico (Quindie Festival)

Sabato 28 marzo Saverio Raimondo (Comìc Perugia)

Domenica 29 marzo Apice (Quindie Festival)

Lunedi 30 marzo Nicola Campostori (Comìc Perugia)

Martedì 31 marzo Andrea Gioia (Quindie Festival)

Mercoledì 01 aprile Luca Ravenna (Comìc Perugia)

Giovedì 2 aprile Moderno (Quindie Festival)

Venerdì 3 aprile Ettore Giuradei (Quindie Festival)

“QuIndie” è organizzata da Occhisulmondo in collaborazione con Metanoia, Bad King, Numero Zero e Consultravel.

“Comìc Perugia” è promossa in sinergia dalla compagnia Occhisulmondo, dall’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore in collaborazione con Aguilar e Metanoia.

