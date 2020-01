Colussi, sciopero sospeso ma la tensione resta alta: “L’azienda ci incontri o altre proteste”

ASSISI – Per il momento arriva la tregua ma il futuro delle relazioni sindacali è tutto da delineare. Lo stato di agitazione e lo sciopero a oltranza alla Colussi di Petrignano d’Assisi, di un’ora a turno e iniziato lo scorso 16 dicembre, sono momentaneamente sospesi. A deciderlo sono stati i lavoratori che si sono riuniti con la Rsu e i rappresentanti di Fai, Flai e Uila in assemblee nelle giornate di giovedì 9 gennaio (dalle 21 alle 22) e di venerdì 10 gennaio (dalle 13 alle 14 e poi dalle 14 alle 15). La decisione di iniziare la protesta aveva suscitato la dura reazione dell’azienda che aveva parlato di decisione inspiegabile alla luce della trattativa sindacale in corso.