Colpo grosso del Gubbio che espugna Pineto

PINETO- Colpo del Gubbio che vince a Pineto nella prima di ritorno. Ma pronti via, i biancazzurri vanno in vantaggio dopo appena 17 secondi di gioco. Lancio lungo immediato in verticale di Manu verso il limite dove Volpicelli effettua uno stop di destro a seguire, aggira il marcatore Tozzuolo e di sinistro fa partire un diagonale preciso radente angolato con la palla che si insacca a fil di palo alla sinistra del portiere. Al 9′ però arriva subito il pareggio dei rossoblù: dalla trequarti Di Massimo innesca Udoh che si porta in area entrando dal vertice sinistro e con il piede mancino fredda il portiere in uscita. Gol vittoria a fine primo tempo: dalla trequarti di Massimo lancia in area Udoh che rimette in mezzo una palla al bacio per Mercati che di sinistro angola il tiro e la palla si insacca a fil di palo

Il tabellino

PINETO (3-5-2): Tonti; Villa, De Santis, Marafini (14′ st Gambale); Baggi, Manu (1′ st Teraschi), Lombardi (29′ st Amadio), Germinario (14′ st Njambe), Borsoi (28′ st Iaccarino); Volpicelli, Chakir. A disp.: Mercorelli, Grilli, Della Quercia, Macario, Foglia. All.: Amaolo.

GUBBIO(4-3-2-1): Vettorel; Corsinelli (18′ st Frey), Pirrello (30′ st Brogni), Tozzuolo, Mercadante; Mercati (18′ st Dimarco), Casolari (25′ st Rosaia), Bulevardi (25′ st Bumbu); Di Massimo, Chierico; Udoh. A disp: Greco, Guerrini, Spina, Bernardotto, Montevago. All.: Braglia.

Reti: 1′ pt Volpicelli (P), 9′ pt Udoh (G), 46′ pt Mercati (G).

Arbitro: Renzi di Pesaro (Barbiero di Campobasso e Brunetti di Milano); quarto uomo: Sacchi di Macerata.

Note: Espulsi: 3′ st Di Massimo (G) per fallo di reazione; 43′ st Baggi (P) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Marafini (P), Di Massimo (G), Mercati (G), Bulevardi (G), Frey (G), Casolari (G). Angoli: 7-0. Recupero: 1′ pt; 7′ st.