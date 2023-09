Colpo grosso del Grifo: batte in rimonta la Spal con Iannoni e Vazquez

FERRARA – Il bottino può essere riportato a casa. Prima e bella vittoria per il Perugia, che al “Mazza” di Ferrara mette al tappeto 1-2 i padroni di casa della Spal. Grande prova corale di carattere e di per gli uomini di Baldini. Il mister, alla vigilia, aveva chiesto di non abbattersi nei momenti di difficoltà e il suo appello è stato ascoltato dai grifoni, autori di una meravigliosa rimonta ripagata dai tanto agognati tre punti. Al gol del vantaggio estense di Valentini al 7’ la squadra dà il meglio di sé. Bastano quattro minuti e, prima Iannoni al 41’ e poi Vazquez al 45’, arriva il risultato che fa gioire squadra e tifosi. Un successo, quello di stasera (venerdì 15 settembre) che dà fiducia e che fa ben sperare per una stagione al top.

Primo tempo

Per i biancorossi dentro dal primo minuto Kouan e Vazquez. Gran sparata e nulla di fatto per Iannoni al 5’. La doccia gelata arriva due minuti più tardi. E’ il 7’ quando viene calciato un corner in favore dei padroni di casa: Valentini salta più in alto di Vulikic, incorna e il pallone entra in porta per l’1-0 casalingo. Al 13’ Bartolomei prova a far rialzare la china al Grifo: tiro troppo centrale e Del Favero para a terra senza problemi. Al 24’ ci prova Vazquez, ma il suo tentativo sibila a lato della porta biancazzurra. Al 30’ il numero 9 perugino serve un assist al bacio per Iannoni che sbaglia completamente a calibrare. Ancora Vazquez al 33’ con l’estremo ferrarese che fa sua la sfera. Al 41’ il Perugia rimette in parità la situazione. Mezzoni lancia e Iannoni in scivolata sigla l’1-1. Scorre il 45’ quando la rimonta viene completata: Kouan serve Vazquez che in maniera chirurgica dal limite dell’area piazza all’angolino alto il gol dell’1-2. Al 47’ viene fischiata la fine della prima frazione.

Secondo tempo

Al ritorno in campo Di Carlo inserisce Dalmonte al posto di Rao. Al 50’ Cancellieri trattiene Siligardi e viene sanzionato col giallo. Al 56’ il numero 26 degli estensi tenta di riportare in equilibrio il risultato: la difesa perugina tira un sospiro di sollievo. Poco dopo altro cambio per i padroni di casa: fuori Parravicini e dentro Bertini. Contropiede Grifo al 59’: Vazquez serve Iannoni che si lancia e non riesce nelle proprie intenzioni. Tris di avvicendamenti al 65’: per la Spal escono Siligardi e Maistro per far entrare in campo rispettivamente Rosafio e Rabbi; nel Perugia Baldini toglie Vazquez e mette dentro Ricci. Adamonis al 67’ tiene tra i guantoni una palla buttata là da Antenucci. Rosafio per gli spallini al 71’: nulla di fatto. Al 75’ i freschi Acella, Dell’Orco e Seghetti si battano il cinque con Iannoni, Cancellieri e Lisi. Al 79’ Antenucci protesta troppo nei confronti del signor Turrini ed è ammonito: stessa sorte capita a Iglio dalla panchina. Ancora un tentativo per i ferraresi all’81’, questa volta con Rabbi che non centra bene l’obiettivo. All’82’ gialli anche a Matos per gioco scorretto e Rabbi a causa di una entrataccia su Angella. Sul finale Seghetti (84’) viene scacciato dal reparto arretrato casalingo e Kouan (88’) vede sfilare di poco la sfera fuori. Ultimi rimescolamenti al 90’: Baldini sceglie Bozzolan al posto di Matos e Di Carlo richiama Arena e fa entrare Orfei. Cinque giri di orologio e il Perugia può festeggiare il primo trionfo in campionato.

Il tabellino

SPAL: Del Favero; Tripaldelli, Arena (45′ st Orfei), Valentini, Bruscagin; Maistro (20’st Rosafio), Carraro, Parravicini (12′ stBertini); Rao (1′ st Dalmonte)., Siligardi (20′ st Rabbi), Antenucci. A disposizione: Alfonso, Meneghetti, Breit, Celia, Fiordaliso, Iglio, Peda, Collodel, Contiliano, Puletto. All. Di Carlo.

PERUGIA Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic, Cancellieri (30′ st Dell’Orco); Iannoni (30′ st Acella), Bartolomei, Kouan; Matos (45′ st Bozzolan), Vazquez (20′ st Ricci), Lisi (30′ st Seghetti). A disposizione: Abibi, Lavogna, Bezziccheri, Ebnoutalib, Torrasi, Morichelli, Giunti. All. Baldini.

ARBITRO: Niccolò Turrini di Firenze (Roberto Allocco di Alba-Bra e Alessandro Munerati di Rovigo) IV° ufficiale: Antonio Di Reda di Molfetta.

RETI: 6′ pt Valentini (S), 41′ pt Iannoni 45′ pt Vazquez

NOTE: serata gradevole. Terreno in buone condizioni. Spettatori 7845 di cui 183 ospiti. Ammoniti Cancellieri, Antenucci, Matos, Rabbi.