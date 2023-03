Colpo di scena a Umbertide, il presidente del consiglio comunale Floridi passa dalla Lega a Fratelli d’Italia

UMBERTIDE – Nuovo colpo di scena nell’agone politico di Umbertide. Il presidente del Consiglio comunale, Marco Floridi passa dalla Lega a Fratelli d’Italia. Ad annunciarlo è stato lo stesso Floridi attraverso una nota stampa nella quale ha spiegato le ragioni della sua scelta.

Le parole di Floridi “Ufficializzo convintamente il mio ingresso in Fratelli d’Italia, partito politico che rispecchia appieno i valori in cui ho sempre creduto, in primis la coerenza – afferma Floridi – Questa è una decisione nata molto tempo fa e oggi posso ufficializzare il mio passaggio in quanto il mio mandato da consigliere comunale e da presidente del Consiglio Comunale sta per giungere al termine. Siccome la coerenza è una caratteristica che credo sia determinante nella vita ma soprattutto in politica, ho deciso di farlo ora in primis per rispettare il mandato con gli elettori che mi hanno eletto nelle file cella Lega nel 2018 e per trasparenza farlo ora che siamo prossimi alle elezioni comunali della nostra città, questo sempre appoggiando l’operato del nostro sindaco Carizia. Ringrazio la Lega per la fiducia accordatami e in particolar modo l’onorevole Marchetti, il segretario provinciale Cenciarini e il segretario cittadino Tempobuono. Sono stati anni in cui abbiamo combattuto delle sfide e riportato a casa risultati importanti. Entro in punta di piedi nella famiglia di Fratelli d’Italia e ringrazio vivamente il presidente dell’Assemblea Legislativa Regionale Marco Squarta e il commissario cittadino Francesco Rubeca. Ora avanti tutto il centrodestra unito”.

Aumentano i meloniani Con il passaggio di Floridi a FdI, aumenta quindi il gruppo di amministratori che hanno aderito al partito di Giorgia Meloni. I primi a farlo, a ottobre dello scorso anno, furono il vicesindaco Annalisa Mierla (già in Forza Italia) e il consigliere comunale Lorenzo Cavedon, eletto nelle file della Lega, partito di cui fu anche capogruppo in Consiglio comunale.

Lo scenario Ad oggi sono quattro le candidature per la carica di primo cittadino del comune altotiberino. La Lega ricandida il sindaco uscente Luca Carizia; ancora si attende il sostegno ufficiale delle altre anime del centrodestra, ovvero Fratelli d’Italia e Forza Italia per un motivo in particolare: la questione Umbertide è fortemente legata a quella di Terni. Il centrosinistra (Partito Democratico, lista civica Umbertide Cambia/Civici X, Umbertide Partecipa dell’ex sindaco Marco Locchi e Partito Socialista Italiano) fa quadrato intorno alla figura del medico in pensione Sauro Anniboletti. LiberaIlFuturo ha già annunciato la presentazione del suo candidato sindaco Pier Giacomo Tosti prevista per sabato 25 marzo. Il movimento Corrente ha invece trovato in Federico Rondoni il suo alfiere. Sono ancora attese le mosse della lista civica Patto23 e del Movimento 5 Stelle. La corsa verso il 14 e 15 maggio si fa più calda che mai.