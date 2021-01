Colpo di arma da fuoco contro l’abitazione di un’anziana: indagini

FOLIGNO – Sono in corso accertamenti da parte della polizia, in seguito a un colpo di arma da fuoco che ha raggiunto un’abitazione di Foligno nella notte di Capodanno. Nessuno è rimasto ferito. Il personale dell’ufficio controllo del territorio del commissariato è intervenuto in seguito alla chiamata, la mattina successiva, di una donna italiana di 72 anni la quale ha riferito quanto accaduto alla sua casa. I poliziotti hanno potuto appurare la presenza di un foro su una tapparella di una finestra dell’abitazione, con la conseguente rottura del vetro e vari altri danni. E’ stata anche ritrovata l’ogiva.