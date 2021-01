Colpo del Perugia: arriva l’attaccante Michele Vano

Primo colpo nel mercato di Gennaio per il Perugia: arriva in biancorosso, già pronto a scendere in campo, Michele Vano, 29 anni, che arriva in prestito dal Verona ma che a breve dovrebbe essere contrattualizzato definitivamente con i biancorossi.

Vano ha militato con Angizia, Astrea, Isernia, Ceccano, Terracina, Chieti, Ostiamare e Arzachena, segnando sempre ma arrivando tardi al calcio dei big con l’esplosione nella scorsa stagione con la maglia del Carpi in Lega Pro (8 gol in 20 partite), che gli è valso l’ingaggio da parte del Verona e il prestito al Mantova per la prima parte di questo campionato.