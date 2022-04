Colpo del Gubbio ad Ancona: Bulevardi e Arena griffano l’aggancio

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Noce, Masetti, Iotti, Di Renzo; Iannoni, Papa (26’ st Gasperi), Delcarro (26’ st D’Eramo); Rolfini, Sereni (40’ st Vrioni), Del Sole (9’ st Faggioli). A disp.: Vitali, Bianconi, Tofanari, Sabattini, Ruani, Maurizii, Pecci. All.:Colavitto.

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Formiconi, Redolfi, Signorini, Righetti; Malaccari, Sainz Maza, Bulevardi (11’ st Cittadino); Arena (32’ st Fantacci), Spalluto, Mangni (20’ st D’Amico). A disp.: Meneghetti, Migliorini, D’Angelo, Lamanna. All.: Torrente.

ARBITRO: i Catanosodi Reggio Calabria (assistenti: Rizzotto- Spataro IV Ufficiale Martino)

MARCATORI: 7’ pt Bulevardi, 2’ st Arena

NOTE: spettatori totali 2068 di cui 95 ospiti per un incasso di euro 15.094,54. Ammoniti Faggioli, Formiconi, Signorini, Gasperi, Bulevardi, Mangni e Iannoni; corner 3-6; recupero 1’ pt, 5’ st.

ANCONA- Il Gubbio passa 2-0 allo stadio Del Conero di Ancona e raggiunge i Dorici in classifica a quota 50.

Gubbio avanti al 7′ con una azione lanciata da Mangni che vede Arena e assist per Bulevardi che al volo batte Avella. L’Ancona reagisce, prima con Del Sole e poi con Rolfini che serve lo stesso Del Sole che calcia verso Ghidotti un rasoterra che costringe il portiere al tuffo. Al 20′ rischia grosso il Gubbio: errore della difesa Sereni in area serve Delcarro che prova il tiro di destro angolato in porta da posizione molto favorevole, ma Redolfi è salva col corpo.

Le occasioni più ghiotte per il pari dorico capita sui piedi di Delcarro e Iannoni, murati sul più bello, con il Gubbio che non stava a guardare, provando a far male in contropiede.

Nella ripresa pronti via e gli ospiti trovavano il raddoppio con la rasoiata di Arena: lancio di Formiconi che dal fondo serve in area Bulevardi che calcia in porta, ma la palla sbatte sulla schiena di Mangni e rimpalla sull’attaccante che segna di sinistro.

L’Ancona Matelica provava a spingere, il Gubbio sfiora il tris con Cittadino, poi poco altro