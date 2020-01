Colpisce l’avversario durante partita di basket: Daspo per un giovane giocatore

ASSISI – Pochi giorni prima della fine dell’anno durante una partita di basket tenutasi presso un impianto sportivo a Cannara, un giocatore ha colpito un avversario durante la fase di gioco, causando anche l’interruzione dell’incontro per alcuni minuti. La Polizia di Assisi, dopo alcune indagini, ha ricostruito i fatti e cioè che un giocatore aveva aggredito un componente della squadra avversaria, colpendolo più volte e provocandone anche la caduta a terra. Per questo motivo gli arbitri hanno deciso di sospendere la partita per 5 minuti. Il giocatore è stato squalificato per 4 gare. Gli agenti a questo punto hanno hanno identificato il giocatore di 31anni.

Raspo La Divisione Anticrimine della Questura di Perugia ha proceduto all’istruttoria degli atti per l’adozione di un Daspo, che è stato emesso dal questore di Perugia e notificato al 31enne. Il provvedimento vieta, per la durata di un anno, al giovane di accedere a tutti i luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di basket, nonché di avvicinarsi, fatte salve specifiche esigenze, a luoghi antistanti agli impianti sportivi in occasione delle partite o ai luoghi di transito delle tifoserie o delle compagini sportive.