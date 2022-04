Coldiretti Umbria in allerta su allevamenti: “Rischiamo di restare senza carne”

PERUGIA – “La scelta dell’Ue è scellerata e fuori tempo. Assimilare allevamenti ad altri settori come quelli industriali è incomprensibile”. E’ quanto afferma Albano Agabiti, presidente Coldiretti Umbria, in riferimento all’adozione della nuova proposta di direttiva della Commissione europea che estende una serie di pesanti oneri burocratici a quasi tutti gli allevamenti dei settori suinicolo, avicolo e bovino che vengono considerati alla stregua di stabilimenti industriali e dovranno sottostare a rigide norme in materia di controlli ed autorizzazione con livelli di burocrazia e costi insostenibili soprattutto per alcune realtà marginali situate nelle aree interne.

Situazione drammatica

“I nostri allevamenti – ha spiegato Agabiti – già si trovano in una situazione drammatica per l’insostenibile aumento dei costi di mangimi ed energia provocati dalla guerra in Ucraina e adesso questa decisione spingerà alla chiusura di numerosi allevamenti. Il rischio è che l’Italia si trovi senza carne, in una situazione in cui gli allevatori italiani devono affrontare incrementi di costi pari al 57% secondo il Crea che evidenzia il rischio concreto di chiusura per una buona parte degli allevamenti italiani che si trovano costretti a lavorare con prezzi alla stalla al di sotto dei costi di produzione”.

Colpo ai consumatori

“Tutto questo – ha sottolineato Mario Rossi, direttore di Coldiretti Umbria – andrà a colpire in modo diretto anche i consumatori, la sicurezza alimentare e l’autosufficienza. L’Italia, dobbiamo sottolinearlo, grazie all’adozione di forme di alimentazione controllata, disciplinari di allevamento restrittivi, sistemi di rintracciabilità elettronica e forme di vendita diretta della carne, abbiamo un sistema di allevamento che in fatto di sicurezza, sostenibilità e qualità non ha eguali al mondo. Noi auspichiamo – ha concluso Agabiti – senso di responsabilità da parte delle istituzioni nazionali e dell’Ue affinché la proposta della Commissione possa essere rivista nei prossimi passaggi dell’iter legislativo”.