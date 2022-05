CORCIANO – E’ stato il nipote che non riusciva più a mettersi in contatto con l’anziano zio, un 83enne che vive a Corciano, a far scattare l’allarme. Presso l’abitazione dell’uomo si sono subito portati i carabinieri del comando stazione di Corciano e i Vigili del fuoco. Lì i militari hanno verificato che l’anziano non rispondeva al citofono né al telefono, così si sono avvicinati alla porta di casa chiamandolo a gran voce: ono entrati e hanno trovato l’uomo disteso a terra, in evidente stato di ipotermia. Secondo quando ricostruito, l’anziano corcianese era stato dimesso dall’ospedale un paio di giorni prima e, una volta all’interno dell’abitazione, era caduto senza riuscire più a rialzarsi. L’83enne è stato trasportato in ospedale per le cure del caso ed è stato nuovamente ricoverato.