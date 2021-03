Cluster Coronavirus alla Cavese, salta la sfida per la Ternana

TERNi- Non scenderà in campo domani pomeriggio la Ternana. Allo stadio Libero Liberati sarebbe dovuta arrivare la Cavese ma la formazione campana ha fatto registrare un pesante cluster di Coronavirus: 25 i tesserati positivi, dei quali 15 calciatori. Pertanto la gara è stata rinviata. Per i rossoverdi sono quindi ora due i match da recuperare: il primo, quello contro il Potenza, si giocherà il 24 marzo.